Piazza Affari: si concentrano le vendite su Leonardo
(Teleborsa) - Retrocede la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, con un ribasso del 2,45%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Leonardo, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico del contractor italiano nel settore Difesa mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 55,82 Euro con area di resistenza individuata a quota 56,95. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 55,43.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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