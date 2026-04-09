Francoforte: si concentrano le vendite su Airbus

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso aerospaziale , che presenta una flessione del 2,66%.



Il movimento di Airbus , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Tecnicamente, il produttore degli Airbus è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 173,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 169,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 177.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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