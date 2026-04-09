UE raccomanda a compagnie aeree di evitare spazio aereo Medio Oriente fino a 24 aprile

(Teleborsa) - La validità del Bollettino Informativo sulle Zone di Conflitto (CZIB) per il Medio Oriente e il Golfo Persico è stata prorogata fino al 24 aprile 2026. Lo ha comunicato l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA), prorogando quindi la raccomandazione alle compagnie aeree di evitare lo spazio aereo del Medio Oriente e del Golfo.



Il provvedimento riguarda: Bahrein, Iran, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita. La raccomandazione era precedentemente valida fino al 10 aprile.



Il bollettino, il cui contenuto non è variato, ricorda che, considerato l'intervento militare in corso e gli attacchi iraniani, sussistono rischi elevati non solo per lo spazio aereo iraniano, ma anche per quello degli Stati limitrofi che ospitano basi militari statunitensi o che sono comunque interessati dalle ostilità e dalle relative attività militari, comprese le intercettazioni.



Il possesso di sistemi di difesa aerea in grado di operare a tutte le altitudini, missili da crociera e balistici e l'utilizzo di velivoli capaci di operare a tutte le altitudini, comprese le capacità di intercettazione, rendono l'intero spazio aereo interessato vulnerabile a rischi di ricaduta, errata identificazione, errore di calcolo e fallimento delle procedure di intercettazione.





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