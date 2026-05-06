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Trasporto aereo, incontro al Mit per analisi situazione Sardegna

Economia
Trasporto aereo, incontro al Mit per analisi situazione Sardegna
(Teleborsa) - Riunione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per affrontare e analizzare la situazione dei trasporti aerei in Sardegna. Presenti il viceministro Edoardo Rixi, l'assessore regionale ai Trasporti Barbara Manca, rappresentanti di Mit, Enac, Regione Sardegna, AeroItalia e ITA.

Si tratta del secondo appuntamento istituzionale dopo quello svoltosi in Regione, e ha rappresentato un momento concreto di coordinamento e confronto tra istituzioni e compagnie aeree, volto a garantire trasporti efficienti e accessibili.

Particolare attenzione è stata dedicata all'ottimizzazione degli oneri di servizio pubblico, alla valorizzazione della rete aeroportuale regionale e alla gestione degli extra costi derivanti dalla crisi in Medio Oriente, che hanno fatto impennare i prezzi del jet fuel. L'obiettivo è assicurare i collegamenti aerei con la Sardegna tutelandone la competitività.
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