SACBO: l’Intelligenza Artificiale entra nei controlli del trasporto aereo

(Teleborsa) - L’uso e le applicazioni basate sullsono diventati oggetto di analisi e valutazione previste dal, il modello di organizzazione, gestione e Controllo nel settore dell’aviazione civile e fondamentale punto di riferimento per le società di gestione aeroportuali, le compagnie aeree e le società di handling. Alle nuove sfide dell’Intelligenza Artificiale, tra diritto e responsabilità,che si è svolto alche ha permesso di mettere a confronto le prospettive e i rischi potenziali dell’IA nel trasporto aereo, con riferimento"Un quarto di secolo dopo l’emanazione del decreto 231 (8 giugno 2001) le attività di controllo per prevenire e contrastare ogni forma di violazione delle regole devono fare i conti con i rischi legati all’uso scorretto di uno strumento come l’Intelligenza Artificiale – ha sottolineatonell’intervento introduttivo - La sfida in cui siamo ormai coinvolti èSappiamo che essa offre innumerevoli vantaggi, accelerando favorevolmente una serie di procedure, migliorando la sicurezza delle operazioni, fornendoci risposte con tempi di elaborazione rapidi. Tuttavia, dobbiamo essere consapevoli dei pericoli ed essere preparati a prevenirli, prima che affrontarli. Ed è interessante vedere come esperti di diritto e informatica fondano le proprie conoscenze nei diversi profili che presiedono al funzionamento di una macchina articolata e complessa come il trasporto aereo".Nel corso del convegno è stata richiamata, ed è emerso quanto fondamentale sia lo sviluppo delle competenze della popolazione aziendale al fine di governare consapevolmente sistemi basati sull’Intelligenza Artificiale. In questo scenario, l’Organismo di Vigilanza è depositario dei principi etici che governano l'uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale."In una realtà in continua evoluzione,– ha aggiunto Giovanni Sanga - Ma dobbiamo essere consapevole la natura giuridica deve guidare l’esercizio di controllo e garantire che ogni strumento di innovazione, come l’Intelligenza Artificiale, rispecchi il fine che ne suggerisce l’introduzione e l’uso nei processi gestionali e operativi".