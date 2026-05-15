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USA, Empire State index maggio sale più delle attese a 19,6 punti

Economia, Macroeconomia
USA, Empire State index maggio sale più delle attese a 19,6 punti
(Teleborsa) - Migliora l'indice manifatturiero Empire State di New York. L'indicatore, nel mese di maggio 2026, si è portato a +19,6 punti dai +11 punti di aprile. Il dato è anche migliore delle stime degli analisti che erano per una discesa fino a +7,3 punti.

L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.

Fra le varie componenti dell'indice, quella sui nuovi ordini è passata a +22,7 punti da +19,3, mentre quella sulle consegne scivola a +18,9 punti (da +20,2). Quella sulle scorte si porta a 9,7 punti (da 5,1).

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
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