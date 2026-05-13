Ryanair, il Consiglio di Stato annulla la multa da 4,2 milioni di euro dell'Antitrust

(Teleborsa) - Ryanair , compagnia low cost irlandese, ha invitato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a "riformare urgentemente" l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per fare fronte all’atteggiamento parziale emerso a seguito della sentenza di ieri del Consiglio di Stato italiano, che ha messo in luce condotte discriminatorie e illecite dell'AGCM nei confronti di Ryanair.



Il Consiglio di Stato italiano ha emesso ieri una sentenza definitiva e vincolante che annulla la multa di 4,2 milioni di euro irrogata dall’AGCM a Ryanair nel 2021, in relazione alle cancellazioni dei voli per il Covid. In particolare, la Corte ha rilevato che l’AGCM aveva discriminato Ryanair respingendone, senza interlocuzioni, gli impegni proposti, accettando invece impegni analoghi di altre compagnie aeree, tra cui Alitalia, Vueling e Blue Panorama. Il Consiglio di Stato ha stabilito che la condotta dell'AGCM ha violato i principi fondamentali del diritto amministrativo e della concorrenza, affermando che il potere discrezionale attribuito all'AGCM è stato esercitato "in modo non conforme ai principi di coerenza, ragionevolezza e non discriminazione".



Secondo Ryanair, questi accertamenti forniscono un "contesto compromettente alla bizzarra sanzione" di 256 milioni di euro imposta a Ryanair per la sua politica di distribuzione diretta, che ha ignorato la sentenza precedente della Corte d'Appello di Milano del gennaio 2024. Ryanair ha fatto ricorso contro la sanzione di 256 milioni di euro dell'AGCM ed è fiduciosa che i tribunali italiani annulleranno la multa.



"La sentenza del Consiglio di Stato solleva seri dubbi sull'imparzialità dell'AGCM e sul suo trattamento di Ryanair - ha commentato il CEO Michael O'Leary - La Corte ha stabilito che l'AGCM ha discriminato Ryanair applicando standard diversi in casi equivalenti rispetto ad altre compagnie aeree, il che viola chiaramente i principi fondamentali della giustizia".

Condividi

```