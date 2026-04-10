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/ Alexandria Real Estate Equities scambia in rosso a New York
Alexandria Real Estate Equities scambia in rosso a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
10 aprile 2026 - 20.00
Ribasso scomposto per la
società immobiliare che gestisce immobili residenziali e commerciali
, che esibisce una perdita secca del 4,50% sui valori precedenti.
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