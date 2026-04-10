Autorità bancaria europea, consultazione per semplificare le segnalazioni di vigilanza

(Teleborsa) - L'Autorità bancaria europea (European Banking Authority - EBA) ha avviato una consultazione pubblica su un ampio pacchetto di misure volto a semplificare il quadro delle segnalazioni di vigilanza nell'Unione europea, rendendolo più snello, proporzionato ed efficiente.



La consultazione riguarda la revisione degli standard tecnici di attuazione (ITS) sulle segnalazioni di vigilanza e sul benchmarking di vigilanza. L'iniziativa mira a ridurre gli oneri segnaletici per le banche, preservando al contempo la qualità e la rilevanza delle informazioni necessarie alle autorità di supervisione.



Il termine per l'invio dei contributi è fissato al 10 luglio 2026, mentre per i requisiti connessi all'IFRS 18 la scadenza è il 10 maggio 2026. Le nuove disposizioni sono previste entrare in vigore a partire da settembre 2027.



La Banca d'Italia ha contribuito allo sviluppo della proposta dell'EBA e avvierà nei prossimi mesi un'iniziativa analoga e complementare di semplificazione delle segnalazioni richieste sulla base della normativa nazionale.

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