Consob, consultazione col mercato per ridurre gli oneri di reporting sulle cartolarizzazioni

(Teleborsa) - La Consob ha sottoposto alla consultazione con il mercato alcune modifiche alle proprie Disposizioni in tema di cartolarizzazioni, emanate in attuazione del Testo Unico della Finanza. Alla luce delle evidenze raccolte dopo un primo periodo di applicazione delle Disposizioni Consob, si propongono modifiche essenzialmente volte a ridurre gli oneri gravanti sugli operatori, in particolare nei casi in cui siano tenuti a rendere informative sulle operazioni di cartolarizzazione oltre che alla Consob anche alle autorità prudenziali.



Tra gli interventi più significativi: l'estensione della tempistica prevista per la notifica delle operazioni di cartolarizzazione ad un mese dalla data di emissione, a fronte degli attuali 5 e 15 giorni rispettivamente per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) e per quelle non-standardizzate. Tale proposta allinea i termini di notifica alla Consob con quelli stabiliti dalle autorità prudenziali, favorendo una gestione unitaria degli obblighi di notifica gravanti sulle banche coinvolte in operazioni di cartolarizzazione STS.



Ma anche: l'introduzione per le banche significative della possibilità di trasmettere le attestazioni di conformità al Regolamento Cartolarizzazioni a firma di soggetti delegati dall'organo con funzioni di gestione.



Altre proposte di modifica sono volte ad affinare il contenuto delle Disposizioni Consob, in linea con quanto attualmente previsto dalle FAQ, ad esempio con riferimento alla possibilità di delegare al servicer dell'operazione di cartolarizzazione l'attività di trasmissione delle informazioni alla Consob.



Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 27 aprile 2026.

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