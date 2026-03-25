IOR, François Pauly prossimo Presidente del Consiglio di Sovrintendenza

(Teleborsa) - L’Istituto per le Opere di Religione ha annunciato che François Pauly è stato nominato prossimo Presidente del Consiglio di Sovrintendenza. Succederà a Jean-Baptiste Douville de Franssu, che rimarrà in carica fino alla riunione del Consiglio prevista per il 28 aprile 2026, quando saranno approvati i risultati finanziari dell’Istituto al 31 dicembre 2025.



La transizione è il risultato di un processo di successione attentamente pianificato, condotto negli ultimi dodici mesi in stretta collaborazione tra il Consiglio di Sovrintendenza e la Commissione Cardinalizia di Vigilanza dello IOR, al fine di garantire continuità nella governance dell’Istituto.



Cittadino lussemburghese, François Pauly vanta una solida e ampiamente riconosciuta esperienza nel settore finanziario. Ha iniziato la sua carriera in ambito bancario alla fine degli anni Ottanta e ha ricoperto incarichi di primo piano in diversi Paesi europei. In Italia è stato Deputy Chief Executive Officer di Dexia Crediop nel 2002-2003. Successivamente è stato CEO e Chairman di Banque Internationale à Luxembourg (2011-2016) e membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni Vaticano (2017-2021).



Pauly è attualmente Presidente di La Luxembourgeoise Group e fa parte della Commissione per gli Affari Economici dell’Arcidiocesi di Lussemburgo. È inoltre membro dei consigli di amministrazione di diverse società nei settori assicurativo, bancario e dell’asset management in Lussemburgo, Svizzera e Belgio.



Inoltre, in conformità con il quadro normativo dell’Istituto, la Commissione Cardinalizia di Vigilanza dello IOR procederà alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Sovrintendenza, che prenderà il posto di Jean Baptiste Douville de Franssu, previa approvazione dell’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF).







(Foto: ANSA)

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