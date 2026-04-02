Replica SIM, impegni con Consob per superare criticità nel contrasto al market abuse

(Teleborsa) - Replica SIM ha assunto una serie di impegni obbligatori nei confronti di Consob dopo che, nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta dall'Autorità, sono emerse nei confronti della società violazioni con riferimento agli obblighi in tema di segnalazioni di ordini ed operazioni sospette di costituire abusi di mercato o tentativi di abusi di mercato.



Gli impegni rappresentano un misura che consente ai soggetti destinatari di una contestazione di proporre misure correttive per eliminare la violazione e a tutelare gli investitori, con la chiusura del procedimento sanzionatorio senza l'accertamento dell'infrazione e l'irrogazione di sanzioni.



La Consob ha quindi reso obbligatorio i seguenti impegni per Replica SIM: 1) chiarire e declinare formalmente all'interno della Policy tanto le attività di specifica competenza della Funzione di Risk Management, quanto le modalità di coinvolgimento della Direzione Investimenti e le casistiche di "escalation" con il coinvolgimento della Funzione di Compliance; 2) formalizzare il processo di verifica giornaliera della corretta alimentazione del software "MAD"; aggiornare la Policy per il contrasto al Market Abuse dettagliando in modo analitico le modalità operative e i criteri che guidano la valutazione preliminare da parte della Funzione di Risk Management e la successiva analisi; 3) affiancare al Risk Manager un'ulteriore risorsa, procedendo alla formazione di una risorsa appartenente alla struttura di Middle-Office, affinché possa fornire un adeguato supporto operativo all'attività e fungere da back-up della Funzione di Risk Management; predisporre corsi di aggiornamento obbligatori da svolgersi entro dodici mesi, volti a garantire il costante allineamento del personale alle evoluzioni normative e operative in materia di Market Abuse, nonché a rafforzare la cultura aziendale della conformità e della vigilanza interna; 4) formalizzare e disciplinare in modo dettagliato il processo di archiviazione di dati, informazioni e motivazioni alla base delle valutazioni degli alert; 5) sottoporre al CdA un'analisi qualitativa dettagliata delle segnalazioni rilevate in seguito alla nuova configurazione dei parametri intervenuta nel corso del 2025; 6) attivare lo svolgimento di un audit da parte di un soggetto esterno, volto a verificare il definitivo superamento delle lamentate criticità; 7) coinvolgere formalmente il CdA nell'implementazione di ciascuna delle misure oggetto degli impegni.

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