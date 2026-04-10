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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,6%

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In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,6%
Indice Hang Seng +0,6% a quota 25.907,96 all'apertura pomeridiana.
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