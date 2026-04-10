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Borsa: Londra, apertura -0,22%
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Finanza
10 aprile 2026 - 09.03
Indice FTSE-100 -0,22% a quota 10.579,68 dopo l'apertura.
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