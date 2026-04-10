Borsa: Londra, apertura -0,22%

Milano 10:02
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Nasdaq 9-apr
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Dow Jones 9-apr
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Londra 10:02
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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 -0,22% a quota 10.579,68 dopo l'apertura.
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