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/ Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +2,6%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +2,6%
SSE a 3.991,14 punti
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Finanza
10 aprile 2026 - 07.08
Indice SSE +2,6% a quota 3.991,14 all'apertura pomeridiana.
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