Milano 10:02
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Dow Jones 9-apr
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +2,6%

SSE a 3.991,14 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +2,6%
Indice SSE +2,6% a quota 3.991,14 all'apertura pomeridiana.
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