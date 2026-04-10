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EURO STOXX Banks, prevale lo scenario rialzista a Eurozona

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EURO STOXX Banks, prevale lo scenario rialzista a Eurozona
Si muove con il vento in poppa l'indice bancario europeo, che arriva a 263,18 punti.
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