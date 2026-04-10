Francoforte: andamento sostenuto per Hellofresh
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Hellofresh, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Hellofresh rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni tecniche attuali di Hellofresh mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 3,936 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 4,03. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 3,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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