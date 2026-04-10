Francoforte: brillante l'andamento di Ionos
(Teleborsa) - Scambia in profit Ionos, che lievita del 2,03%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Ionos rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 24,45 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 23,73. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 23,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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