Francoforte: Rheinmetall AG si muove verso il basso
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di armamenti e componenti per automobili, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,26%.
Lo scenario su base settimanale di Rheinmetall AG rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Rheinmetall AG perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 1.416,5 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 1.519,9. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 1.379,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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