Francoforte: Rheinmetall AG si muove verso il basso

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di armamenti e componenti per automobili , che perde terreno, mostrando una discesa del 6,26%.



Lo scenario su base settimanale di Rheinmetall AG rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Rheinmetall AG perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 1.416,5 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 1.519,9. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 1.379,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```