Francoforte: scambi in positivo per Puma
(Teleborsa) - Bene Puma, con un rialzo del 3,54%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Puma più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Puma rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25,5 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,59. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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