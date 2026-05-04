Francoforte: rosso per Puma

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Puma , con una flessione del 2,19%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX , ad evidenza del fatto che il movimento di Puma subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





La tendenza di breve di Puma è in rafforzamento con area di resistenza vista a 25,89 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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