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Francoforte: rosso per Puma

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Puma
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Puma, con una flessione del 2,19%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Puma subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


La tendenza di breve di Puma è in rafforzamento con area di resistenza vista a 25,89 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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