Francoforte: scambi al rialzo per Puma

(Teleborsa) - Bene Puma , con un rialzo del 2,33%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Puma , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il grafico a breve di Puma mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 25,69 Euro e supporto stimato a quota 25,01. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 26,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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