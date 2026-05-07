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Francoforte: scambi al rialzo per Puma

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Puma
(Teleborsa) - Bene Puma, con un rialzo del 2,33%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Puma, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il grafico a breve di Puma mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 25,69 Euro e supporto stimato a quota 25,01. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 26,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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