GOLD del 9/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile
Bene il metallo giallo, con un rialzo dello 0,75%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'oro ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 4.804,4. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 4.919,5, mentre il primo supporto è stimato a 4.689,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)