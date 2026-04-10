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GOLD del 9/04/2026

Finanza
GOLD del 9/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile

Bene il metallo giallo, con un rialzo dello 0,75%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'oro ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 4.804,4. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 4.919,5, mentre il primo supporto è stimato a 4.689,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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