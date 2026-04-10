Heineken cede la partecipazione in Bralima, filiale operativa in Congo

(Teleborsa) - Heineken ha ceduto la sua quota in Bralima, la sua filiale produttrice di birra nella Repubblica Democratica del Congo, ponendo fine a decenni di proprietà diretta in un mercato in cui il conflitto aveva gravemente compromesso la sua attività.



Il birrificio olandese ha annunciato venerdì di aver ceduto la sua partecipazione in Brasseries, Limonaderies et Malteries (Bralima) alla società mauriziana ELNA Holdings, che subentrerà nella gestione operativa, inclusi produzione, distribuzione e personale. I dettagli finanziari non sono stati resi noti.



Bralima è stata fondata nel 1923 da investitori belgi ed era controllata in maggioranza da Heineken dal 1986.



Heineken manterrà la proprietà dei suoi marchi e genererà ricavi attraverso accordi di licenza a lungo termine per i marchi Heineken, Primus, Turbo King, Legend e Mutzig.



La vendita segue un periodo turbolento per Heineken in Congo. Nel febbraio 2025, il birrificio e i depositi di Bralima nella città orientale di Bukavu sono stati saccheggiati in seguito al ritiro delle forze di sicurezza congolesi a causa dell'avanzata dei ribelli dell'AFC/M23. A giugno, Heineken ha dichiarato che personale armato aveva preso il controllo dei suoi stabilimenti a Bukavu e Goma e che aveva perso il controllo operativo. A novembre, Heineken ha ceduto il suo birrificio di Bukavu a un acquirente separato con sede a Mauritius per 1 euro, mantenendo un'opzione di riacquisto triennale qualora la situazione si stabilizzasse.

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