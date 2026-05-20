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Buzzi, UBS ha una partecipazione potenziale del 3,94%

Finanza, Partecipazioni rilevanti
Buzzi, UBS ha una partecipazione potenziale del 3,94%
(Teleborsa) - UBS Group ha una partecipazione potenziale del 3,941% in Buzzi, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 12 maggio 2026.

In particolare, lo 0,365% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,329% è una partecipazione potenziale, mentre il 3,224% e lo 0,023% sono - rispettivamente - altre posizioni lunghe con regolamento fisico e in contanti.
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