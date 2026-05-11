Prosus cede una quota del 5% in Delivery Hero ad Aspex

(Teleborsa) - Prosus
, holding olandese che investe in aziende tecnologiche, ha stipulato un accordo per la vendita
di 15.188.284 azioni ordinarie di Delivery Hero
ad Aspex Management, pari a circa il 5% del capitale sociale
complessivo della società tedesca di delivery.
Le azioni vengono vendute a un prezzo 22,00 euro per azione, che rappresenta un premio di circa il 10% rispetto al prezzo di chiusura e di circa il 22% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi (VWAP) delle azioni di Delivery Hero negli ultimi 30 giorni, alla data dell'8 maggio 2026. L'operazione genererà per Prosus un ricavato lordo totale di circa 335 milioni di euro
. La vendita riduce la partecipazione di Prosus in Delivery Hero dal 21,8% al 16,8%, mentre Aspex sale al 15%.
Nell'agosto 2025, la Commissione Europea ha approvato l'acquisizione di Just Eat Takeaway.com
da parte di Prosus, subordinatamente all'impegno di Prosus di ridurre significativamente
la propria partecipazione in Delivery Hero. La transazione odierna rappresenta un ulteriore passo avanti verso il raggiungimento di tali impegni, dopo la cessione del 4,5% in Delivery Hero a Uber
il mese scorso.(Foto: Delivery Hero)