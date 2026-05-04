ILPRA apre una nuova filiale commerciale a Melbourne in Australia

(Teleborsa) - ILPRA , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging, ha costituito una nuova filiale commerciale a Melbourne in Australia. La società si posiziona in un'area geografica strategica e con un elevato potenziale di crescita, fornendo supporto tecnico ed assistenza direttamente in loco. La nuova filiale, che sarà operativa tra circa un paio di mesi, rafforza ulteriormente il presidio dei mercati esteri, dove il Gruppo ILPRA è già presente in 11 Paesi (Italia, Spagna, Francia, Olanda, Germania, UK, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, India, Russia e Corea del Sud).



Con un capitale sociale di circa 220.000 euro, ILPRA Australia PTY Ltd è partecipata al 65% da Ilpra S.p.A., al 18% dal Andrea Capelli, dipendente del Gruppo ILPRA, al 12% da Andrea Ferrari, dipendente del gruppo ILPRA e dal 5% dal Liborio Livio Portera, Consigliere delegato di ILPRA S.p.A..

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