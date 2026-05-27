Milano 17:35
49.579 -0,64%
Nasdaq 19:05
29.905 -0,32%
Dow Jones 19:05
50.652 +0,38%
Londra 17:35
10.505 +0,13%
Francoforte 17:35
25.178 -0,03%

Generali, BlackRock ha partecipazione potenziale del 4,999%

Assicurazioni, Finanza, Partecipazioni rilevanti
Generali, BlackRock ha partecipazione potenziale del 4,999%
(Teleborsa) - BlackRock ha una partecipazione potenziale del 4,999% in Generali, colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 19 maggio 2026.

In particolare, il 3,070% è riferibile a diritti di voto riferibili ad azioni, l'1,433% è una partecipazione potenziale, lo 0,497% sono altre posizioni lunghe.
Condividi
```