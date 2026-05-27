Generali, BlackRock ha partecipazione potenziale del 4,999%

(Teleborsa) - BlackRock ha una partecipazione potenziale del 4,999% in Generali , colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 19 maggio 2026.



In particolare, il 3,070% è riferibile a diritti di voto riferibili ad azioni, l'1,433% è una partecipazione potenziale, lo 0,497% sono altre posizioni lunghe.

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