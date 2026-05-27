Milano 14:29
50.065 +0,33%
Nasdaq 26-mag
30.001 +1,76%
Dow Jones 26-mag
50.462 -0,23%
Londra 14:29
10.514 +0,22%
Francoforte 14:29
25.351 +0,66%

Xenia, perfezionato l'acquisto del 60% di Layover Technology Solution

Finanza, Turismo
Xenia, perfezionato l'acquisto del 60% di Layover Technology Solution
(Teleborsa) - Xenia Hotellerie Solution, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, ha perfezionato l'acquisizione del 60% di Layover Technology Solution, società operante nel mercato dell'accommodation tramite il brand Herop.

L'operazione, annunciata il marzo scorso, si inserisce nella direttrice tecnologica delineata dal Piano Industriale 2025-2028 di Xenia e consente al Gruppo di integrare competenze specialistiche ad elevato valore strategico. I soci fondatori di Herop manterranno una partecipazione nella società e continueranno a ricoprire un ruolo attivo nella gestione operativa, assicurando continuità manageriale e presidio delle competenze chiave.
Condividi
```