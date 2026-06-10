Super Micro Computer crolla dopo annuncio offerte azionarie per 7 miliardi di dollari per finanziare ordini di AI

(Teleborsa) - Le azioni Super Micro Computer stanno lasciando sul terreno oltre il 13% a Wall Street, dopo che il produttore di server ha annunciato l’intenzione di raccogliere 7 miliardi di dollari tramite vendite legate a strumenti azionari, per far fronte ai costi di nuovi acquisti di hardware.



Le offerte proposte consistono in due offerte simultanee per un valore di 5 miliardi di dollari, composte da offerta di azioni ordinarie per circa 1,25 miliardi di dollari e una offerta di depositary shares per circa 3,75 miliardi di dollari.



La società prevede inoltre di istituire un programma at-the-market che consenta la vendita di azioni ordinarie fino a 2 miliardi di dollari tramite determinati agenti in operazioni di mercato nel corso del tempo, con inizio previsto non prima del terzo trimestre del 2026.



Super Micro, si legge in una nota diffusa dalla società, intende utilizzare una parte dei proventi netti derivanti dalle offerte, unitamente ai proventi del programma ATM, per finanziare l'acquisto di componenti necessari a soddisfare gli ordini, pari a circa 39 miliardi di dollari, ricevuti nelle ultime settimane da oltre 20 clienti per i suoi server AI avanzati, incluse le soluzioni Data Center Building Block Solutions, che la Società prevede di evadere nei prossimi trimestri. La Società potrà inoltre utilizzare una parte dei proventi netti derivanti dalle offerte per altre finalità aziendali generali, tra cui il rimborso del debito, l'incremento del capitale circolante e le spese in conto capitale.

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