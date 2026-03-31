New York: luce verde per First Solar

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici , che scambia in rialzo del 4,55%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che First Solar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,7%, rispetto a -2,42% dell' indice del basket statunitense ).





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per First Solar , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 188,5 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 195,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 183,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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