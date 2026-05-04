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New York: movimento negativo per Advanced Micro Devices

Migliori e peggiori
New York: movimento negativo per Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che presenta una flessione del 3,18% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Advanced Micro Devices è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Advanced Micro Devices è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 358,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 343,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 373,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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