New York: movimento negativo per Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori , che presenta una flessione del 3,18% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Advanced Micro Devices è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Advanced Micro Devices è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 358,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 343,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 373,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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