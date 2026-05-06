New York: Advanced Micro Devices, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Grande giornata per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori , che sta mettendo a segno un rialzo del 17,79%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Advanced Micro Devices rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Advanced Micro Devices rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 430,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 405,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 455,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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