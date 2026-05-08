New York: rally per Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,49%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Advanced Micro Devices mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +23,9%, rispetto a +5,9% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 447,4 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 424,5. L'equilibrata forza rialzista di Advanced Micro Devices è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 470,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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