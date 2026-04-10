Parigi: scambi al rialzo per Publicis Groupe

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso della pubblicità francese , in guadagno del 2,48% sui valori precedenti.



L'andamento di Publicis Groupe nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni tecniche complessive della big dell'advertising evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 72,46 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 74,36. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 71,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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