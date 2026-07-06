Parigi: balza in avanti Publicis Groupe

(Teleborsa) - Avanza il colosso della pubblicità francese , che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.



La tendenza ad una settimana di Publicis Groupe è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la big dell'advertising , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 86,27 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 87,99. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 85,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```