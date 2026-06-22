Parigi: giornata depressa per Publicis Groupe
(Teleborsa) - Rosso per il colosso della pubblicità francese, che sta segnando un calo dell'1,82%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Publicis Groupe rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della big dell'advertising. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 89,61 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 87,27. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 86,29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```