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Parigi: si concentrano le vendite su Publicis Groupe

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: si concentrano le vendite su Publicis Groupe
Seduta in ribasso per il colosso della pubblicità francese, che mostra un decremento del 2,07%.
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