Parigi: giornata depressa per Publicis Groupe

(Teleborsa) - Rosso per il colosso della pubblicità francese , che sta segnando un calo del 3,77%.



Il trend di Publicis Groupe mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo della big dell'advertising mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 86,71 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 83,71. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 89,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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