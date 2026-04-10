Piazza Affari: brillante l'andamento di Stellantis

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la casa automobilistica italo-francese-statunitense , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,64%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo status tecnico di breve periodo di Stellantis mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 6,951 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 6,782. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 7,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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