Piazza Affari: andamento rialzista per Stellantis

(Teleborsa) - Avanza la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che guadagna bene, con una variazione del 2,34%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Stellantis rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Stellantis si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 6,705 Euro. Supporto stimato a 6,621. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 6,789.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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