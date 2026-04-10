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Piazza Affari: Brunello Cucinelli sale verso 85,13 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: Brunello Cucinelli sale verso 85,13 Euro
Brilla il re del cachemire, che passa di mano con un aumento del 5,70%.
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