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Piazza Affari: profondo rosso per Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: profondo rosso per Avio
Ribasso per l'azienda aerospaziale italiana, che tratta in perdita del 5,91% sui valori precedenti.
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