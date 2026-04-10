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Piazza Affari: profondo rosso per Avio
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10 aprile 2026 - 12.30
Ribasso per l'
azienda aerospaziale italiana
, che tratta in perdita del 5,91% sui valori precedenti.
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