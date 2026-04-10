Piazza Affari: rosso per Leonardo

(Teleborsa) - Pressione sulla Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che tratta con una perdita del 2,09%.



Lo scenario su base settimanale di Leonardo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Si indebolisce il quadro tecnico del contractor italiano nel settore Difesa , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 57,9 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 58,64. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 57,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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