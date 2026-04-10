Piazza Affari: rosso per Leonardo
(Teleborsa) - Pressione sulla Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che tratta con una perdita del 2,09%.
Lo scenario su base settimanale di Leonardo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Si indebolisce il quadro tecnico del contractor italiano nel settore Difesa, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 57,9 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 58,64. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 57,59.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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