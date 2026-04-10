Piazza Affari: scambi in positivo per Juventus
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società operante nel settore del calcio professionistico, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,98%.
Lo scenario su base settimanale di Juventus rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Juventus perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 2,047 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 2,069. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 2,037.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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