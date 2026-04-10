Piazza Affari: seduta euforica per Reply

(Teleborsa) - Effervescente la società di consulenza , che scambia con una performance decisamente positiva del 7,63%.



Il trend di Reply mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società operante nel settore Telco & Media , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 83,37 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 86,47. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 81,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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