Reply, Berenberg abbassa il target price
(Teleborsa) - Berenberg ha tagliato a 135 euro per azione (dai precedenti 150 euro) il target price su Reply, società quotata su euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali.
Nei primi scambi, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente Reply, attestandosi a 81 euro, con un calo dell'1,34%.
Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 80,5 e successiva a quota 80. Resistenza a 81,6.
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