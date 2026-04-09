Reply, Berenberg abbassa il target price

(Teleborsa) - Berenberg ha tagliato a 135 euro per azione (dai precedenti 150 euro) il target price su Reply , società quotata su euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali.



Nei primi scambi, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente Reply , attestandosi a 81 euro, con un calo dell'1,34%.

Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 80,5 e successiva a quota 80. Resistenza a 81,6.

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