Milano 10:15
46.936 -0,33%
Nasdaq 8-apr
24.903 0,00%
Dow Jones 8-apr
47.910 +2,85%
Londra 10:15
10.582 -0,25%
Francoforte 10:15
23.808 -1,13%

Reply, Berenberg abbassa il target price

Finanza, Consensus
Reply, Berenberg abbassa il target price
(Teleborsa) - Berenberg ha tagliato a 135 euro per azione (dai precedenti 150 euro) il target price su Reply, società quotata su euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali.

Nei primi scambi, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente Reply, attestandosi a 81 euro, con un calo dell'1,34%.
Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 80,5 e successiva a quota 80. Resistenza a 81,6.
Condividi
```