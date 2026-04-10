Milano 10:08
47.359 +0,07%
Nasdaq 9-apr
25.082 0,00%
Dow Jones 9-apr
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Londra 10:08
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Francoforte 10:08
23.836 +0,12%

Piazza Affari: luce verde per Reply

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: luce verde per Reply
Effervescente la società di consulenza, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,63%.
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