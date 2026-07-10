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Germania, Prezzi consumo (MoM) in giugno

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Germania, Prezzi consumo (MoM) in giugno
Germania, Prezzi consumo in giugno su base mensile (MoM) -0,3%, in calo rispetto al precedente -0,2% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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