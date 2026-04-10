Milano 15:27
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Nasdaq 9-apr
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Dow Jones 9-apr
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Londra 15:27
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Prezzi consumo USA (MoM) in marzo

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Prezzi consumo USA (MoM) in marzo
USA, Prezzi consumo in marzo su base mensile (MoM) +0,9%, in aumento rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +1%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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